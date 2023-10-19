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وزير خارجية لبنان يدعو إلى استثمار التماسك العربي للضغط على إسرائيل

04:11 م الخميس 19 أكتوبر 2023

وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب

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بيروت - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، إلى استثمار التماسك العربي في مقاربة العدوان على غزة واستثماره لإقناع الدول الغربية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الحرب العبثية على قطاع غزة.

وأكد بو حبيب، خلال لقائه السفراء العرب المعتمدين في لبنان، أنّه "لمس في الاجتماع الوزاري في جدة تماسكاً عربياً في مقاربة العدوان على غزة ويجب استثماره لإقناع الدول الغربية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم".

واعتبر عبدالله بوحبيب أن " الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولاً وثانياً وأخيراً بالفلسطينيين".

وقال الوزير بو حبيب، بعد لقائه السفراء العرب، :" توافقنا على أهمية وقف فوري لإطلاق النار ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر، و الإدخال الفوري للمساعدات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل".

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