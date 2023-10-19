الداخلية الفلسطينية: 70 % من شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، إن نحو 70% من الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال.

وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددًا من المخابز التي يعتمد عليها أهالي القطاع.

وأكد البزم أنه "لا توجد منطقة آمنة في القطاع والاحتلال يضلل الأهالي للتوجه إلى الجنوب"

ولفت المتحدث باسم الداخلية بغزة، إلى استشهاد قائد قوات الأمن الوطني بالقطاع وعائلته في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان.

وقال الإعلام الحكومي بقطاع غزة، في وقت سابق اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأماكن المحيطة من المخابز خلال اصطفاف العشرات من المواطنين على أبوابها.

وأضاف الإعلام الحكومي في غزة، أنه حتى الآن تم قصف 5 مخابز على الأقل بالعديد من المناطق المختلفة في القطاع، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء الذين اصطفوا للحصول على قوت يومهم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.