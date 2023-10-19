المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة أرشيفية

مصراوي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، "ننتظر الضوء الأخضر لعبور المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة"

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق أمس الأربعاء، إنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.