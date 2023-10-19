الأمم المتحدة: المستشفيات محمية بالقوانين الدولية حتى وإن وجد بها مقاتلون

قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، إن المستشفيات محمية بالقوانين الدولية حتى وإن وجد بها مقاتلون فلا يحق لأي جهة قصفها.

وأضافت المقررة الأممية، أن القانون الدولي موجود لتفادي ارتكاب الجرائم ويجب أن يطبق على الجميع.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدد من الغارات على حي النصر في مدينة رفح بقطاع غزة وخان يونس، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بينهم أطفال.

وتهرع سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى خان يونس.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.