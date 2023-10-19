تجدد الاشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان
(بي بي سي)
وقعت اشتباكات حدودية جديدة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صواريخ وقذائف مضادة للدبابات أطلقت على الجانب الإسرائيلي، قبل أن يرد الجيش على مصدر النيران بقذائف الدبابات وغارة نفذتها طائرة بدون طيار.
وأعلن حزب الله أمس الأربعاء، مقتل اثنين من مقاتليه وإصابة مقاتل آخر.
وتثير الاشتباكات الحدودية قلقاً في إسرائيل وفي الولايات المتحدة من توسع رقعة الصراع وخروج الأوضاع عن السيطرة.
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