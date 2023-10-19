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BBC

أمير دولة قطر يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء إسبانيا وهولندا

03:26 م الخميس 19 أكتوبر 2023

تميم بن حمد آل ثاني

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تلقى تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء إسبانيا وهولندا لبحث الأوضاع في غزة.

وأكد أمير دولة قطر على ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد عدم اتساع رقعة العنف إقليميا وفتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية

وقال مارك روته رئيس الوزراء الهولندي، نتفق مع قطر على أهمية وجود ممر آمن للمساعدات ومنع التصعيد الإقليمي.

من جانبه قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، إننا نشاطر قطر المخاوف من تصعيد الصراع ويجب وصول المساعدات لغزة وإطلاق سراح كل الرهائن فورا.

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