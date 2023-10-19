أمير دولة قطر يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء إسبانيا وهولندا

تلقى تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء إسبانيا وهولندا لبحث الأوضاع في غزة.

وأكد أمير دولة قطر على ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد عدم اتساع رقعة العنف إقليميا وفتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية

وقال مارك روته رئيس الوزراء الهولندي، نتفق مع قطر على أهمية وجود ممر آمن للمساعدات ومنع التصعيد الإقليمي.

من جانبه قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، إننا نشاطر قطر المخاوف من تصعيد الصراع ويجب وصول المساعدات لغزة وإطلاق سراح كل الرهائن فورا.