مصراوي

أعلنت الخارجية الفرنسية، ارتفاع حصيلة القتلى الفرنسيين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل إلى 28 شخصا.

وقالت آن كلار لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إنه يجب تطبيق القانون الإنساني والاستجابة للاحتياجات الأساسية في قطاع غزة.

وأضافت آن انه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق عبر معبر رفح، موضحة أن هذه هي مطالب فرنسا.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.