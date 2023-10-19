حماس تتهم الاحتلال باستهداف المخابز لمفاقمة الوضع الإنساني في غزة

غزة - (د ب أ)

قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المخابز في القطاع لمفاقمة الوضع الإنساني.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحفي، أنه وثق قصف طائرات إسرائيلية خمسة مخابز على الأقل في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال تواجد واصطفاف عشرات السكان على أبوابها لشراء حاجتهم من الخبز، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

واعتبر البيان أن "استهداف الاحتلال لمحيط المخابز يؤكد أن مقصده هو إيقاع أكبر قدر من الضحايا ومفاقمة الوضع الإنساني وزيادة صعوبته على المواطنين، حتى بات الحصول على بعض أرغفة الخبز رحلة محفوفة بالمخاطر".

وأكد أن "هذه الجريمة التي يقوم بها الاحتلال تثبت عدم وجود أي خطوط حمراء لإجرامه، وتوضح للعالم مجددا طبيعة بنك أهدافه الذي تستهدفه غاراته، ويتنوع بين الأطفال والنساء في منازلهم أو على أبواب المخابز أو داخل مراكز الإيواء، وحتى داخل ساحات المستشفيات".

وحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 3785 جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المتواصلة للأسبوع الثاني.