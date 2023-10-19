العراق: موقفنا واضح بشأن العدوان على غزة وندعو لإيصال المساعدات

مصراوي

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، إن موقفنا واضح بشأن العدوان على غزة وندعو لإيصال المساعدات لأهالي القطاع.

وأضاف وزير الخارجية، أننا ندعو للوقوف في وجه خطة ترحيل أهالي قطاع غزة إلى سيناء، موضحا أن هناك اتصالات مع أطراف عدة مستمرة على المستوى الإقليمي والعالمي بشأن الوضع في غزة

وتابع حسين، أن الأولوية في الوقت الحالي هي وقف العدوان على قطاع غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع، مطالبا الدول الغربية الضغط على إسرائيل إضافة إلى دعمنا للشعب الفلسطيني.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.