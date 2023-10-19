حماس تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي

غزة - (د ب أ)

دعت حركة حماس، اليوم الخميس، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليته في وقف "عدوان" إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن قطاع غزة "يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية" في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها الجوية للأسبوع الثاني على التوالي.

وثمنت حماس امتناع روسيا على التصويت على قرار مجلس الأمن أمس، مشيرة إلى أن الموقف الروسي " حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة".

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أمس حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد تبني مشروع قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 3478 جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المتواصلة للأسبوع الثاني.