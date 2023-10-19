الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 306 أشخاص من عناصره

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، إنه يمكنه تأكيد مقتل 306 من أفراده، بالإضافة إلى احتجاز 203 إسرائيليين، كرهائن في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وفي مؤتمر صحفي صباحي، قال الأدميرال دانييل هاجاري، إن القوات قامت بعمليات توغل محدودة في غزة، وتقوم بتفتيش منطقة الحدود الإسرائيلية "للعثور على أي إرهابيين يختبئون هناك".

وأعلن القبض على أحد مقاومي القسام أمس.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مركزة وعنيفة على قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد قرابة 3500 بينهم المئات من الأطفال وأكثر من 12 ألف جريح حتى اليوم، بجانب دمار هائل في البنية التحتية.