حماس: فشل الاحتلال في عملية "طوفان الأقصى" سيظل ملازمًا له

مصراوي



قالت حركة حماس الفلسطينية، إن "فشل الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأولى من معركة طوفان الأقصى سيظل ملازمًا له والمجازر التي يرتكبها دليل على تخبطه وإفلاسه"



وتابعت حركة حماس، اليوم الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي، يرتكب جريمة حرب وإبادة جماعية في غزة، لترميم معنويات جيشه المهزوز واستعادة هيبة دولته التي فقدتها"



ولفت إلى أن "المقاومة الفلسطينية لا زالت بخير وشعبنا ثابت على أرضه ولن ينكسر أمام عنجهية الاحتلال مهما كلف ذلك من ثمن"



قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة.



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تصريحات تلفزيونية له، سقوط مئات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي النازحين بمستشفى المعمداني وسط غزة.



وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.



ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.