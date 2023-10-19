رئيس هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال قطع الكهرباء والمياه والأدوية عن المعتقلين

مصراوي

قال قدورة فارس رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن "معتقل النقب أصبح مثل سجن أبو غريب سيء السمعة والأسرى هناك يتعرضون لانتهاكات"



وتابع قدورة اليوم الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي قطع الماء والكهرباء عن الأسرى في عدد من السجون"



ولفت إلى أن "قوات الاحتلال تعتدي على الأسرى بشكل وحشي وقطعت عنهم الماء والكهرباء والأدوية"



وأوضح أن "الاحتلال اعتقل 5 آلاف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، ورفض طلبا قدمناه عبر منظمات دولية لمعرفة أسماء المعتقلين وطبيعة وضعهم"



وثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى صمود أهالي غزة في وجه محاولات الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.



وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.