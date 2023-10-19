الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية الشمالية خلال الـ 12 ساعة الماضية .

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم الخميس، يرفع هذا عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 69 شهيدًا.

وأشارت إلى استشهاد طفلين 15 عاما و 17 عاما إثر استهدافهما بالرصاص الحي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله والبيرة ، لافتة إلى ارتقاء شابين شمال وغرب رام الله.

وأوضحت أن شابا من نابلس توفي متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي ، كما ارتقى طفل 14 عاما من مخيم الدهيشة، فجر اليوم، متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الإسرائيلي.

وكشفت الوكالة عن استشهاد طفل 16 عاما في محافظة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.