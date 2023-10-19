الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية
رام الله - (د ب أ)
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 150 فلسطينيا في عدد من مدن الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم، أن من بين المعتقلين 50 عاملا من قطاع غزة .
ووفق الوكالة، "فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوقا عسكريا مشددا على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ومنعت التجول فيه، ودفعت بآلياتها وجرافاتها عند مداخله ومحيطه".
وأفادت بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت المخيم من مختلف جهاته، وانتشرت في شوارعه وأحيائه، خاصة في منطقة المحجر وجبل النصر، في الوقت الذي داهمت فيه عشرات منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا، واتخذت منها أماكن لقناصتها".
وأضافت أن "جرافات الاحتلال قامت بتخريب مقاطع من الشارع الرئيس للمخيم والعديد من الشوارع المتفرعة بين المنازل".
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