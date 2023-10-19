بايدن: كنت حادا مع الإسرائيليين بخصوص توصيل المساعدات إلى غزة

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه تعامل بأسلوب حاد مع الإسرائيليين، من أجل توصيل المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وتابع بايدن، في كلمة له أثناء عودته من تل أبيب، إنه لم يبلغ نتنياهو بدخول الحرب حال دخول حزب الله.

وبشأن إلغاء إلغاء القمة الرباعية والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء، أوضح بايدن أن "الملك عبد الله الثاني والرئيسين السيسي ومحمود عباس، وجدوا أنفسهم في وضع حرج جدا ولم أشأ أن أضغط عليهم أكثر".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه احتاج وقتًا من أجل إقناع الرئيس السيسي، بتوقيت إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع، " إن علاقته طيبة بالرئيس السيسي، وهو يواجه مشاكل فيما يتعلق بالوضع على الحدود" مشيرًا إلى أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يستحق الفضل في مسألة المساعدات إلى غزة".

وتابع بايدن، "زيارتي لإسرائيل كانت ناجحة وقمت بالاتصال هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأشار بايدن، "الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة"، متابعًا "ما كنا لنقول إن إسرائيل ليست مسؤولة عن انفجار المستشفى لولا ثقتي بوزارة الدفاع الأمريكية".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم، إنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".