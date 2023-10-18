بعد أنباء فتح المعبر.. بايدن يشكر الرئيس السيسي بشأن مساعدات غزة

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يستحق الفضل في مسألة المساعدات إلى غزة.

وتابع بايدن، في حديث له بالطائرة أثناء عودته من تل أبيب إلى أمريكا، " زيارتي لإسرائيل كانت ناجحة وقمت بالاتصال هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأشار بايدن، "الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة"، متابعًا "ما كنا لنقول إن إسرائيل ليست مسؤولة عن انفجار المستشفى لولا ثقتي بوزارة الدفاع الأمريكية".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".