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BBC

الأونروا: غزة باتت على وشك الانهيار وكل شخص بداخلها معرض للقصف

11:03 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

المتحدث باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة

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مصراوي

قال الناطق باسم الأونروا في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع في غزة كارثية مع ندرة المياه وشح الغذاء ، مؤكدًا على أنّ المشافي في قطاع غزة باتت على وشك الانهيار .

وتابع الناطق باسم الأونروا: "الأوضاع في غزة كارثية، مع ندرة المياه وشح الغذاء والمشافي على وشك الانهيار، أمس تم قصف مدرسة للأونروا في مخيم المغازي تضم 4 آلاف شخص ولا مكان آمن في غزة، بما في ذلك مكتب المفوض العام للأونروا".

وأوضح الناطق باسم الأونروا في غزة، "الواقع في القطاع يشير إلى أن كل شخص معرض للقصف أينما كان".

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