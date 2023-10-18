نتنياهو: العالم اليوم يعرف حقيقة ما حدث بالمستشفى المعمداني في غزة

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن العالم اليوم يعرف حقيقة ما حدث في المستشفى المعمداني في غزة .

وتابع نتنياهو، في تصريحات، عقب لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في تل أبيب، إن إسرائيل نعمل على إعادة المختطفين من غزة، والسماح للصليب الأحمر برؤيتهم.

وأضاف نتنياهو، "إنه اتفق مع بايدن على تعاون سيساهم في تحقيق أهداف الحرب، متابعًا أنّ أمريكا وعدت بمساعدات عسكرية كبيرة لـ إسرائيل ستعزز من قدراتها العسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال في وقت سابق، إن "أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي له في تل أبيب، إن "إسرائيل ولدت لتكون مكانا آمنا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك، ولو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في الوقوف بجانبها".

وأشار بايدن، "سوف أحث الكونجرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموما، و لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".

وأكد بايدن، "سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل، وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل، رأينا كيف تم الاعتناء بالضحايا ونحيي جنود الاحتياط الذين تركوا أحباءهم ودراستهم للدفاع عن إسرائيل، والتي ولدت لتكون مكانا آمنا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك".

وأوضح بايدن، "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر".