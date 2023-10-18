مندوب مصر بالأمم المتحدة: قصف مستشفى المعمداني محاولة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين
مصراوي
قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يجب محاسبة كل من تسبب وأمر بتنفيذ جريمة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وتابع المندوب المصري في الأمم المتحدة، "أن قصف مستشفى المعمداني يأتي في إطار مساع لتهجير الشعب الفلسطيني، كما أنّ جريمة القصف تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين".
وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أنه"يجب العمل على ضمان حماية المدنيين في غزة، وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية، كما أنّه يتعين التراجع فورا عما وصفته إسرائيل بإنذار الإخلاء للمدنيين في غزة، وأيضًا يجب الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة".
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