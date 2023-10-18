حماس: نرحب بدعوة المجلس الأوروبي لتحقيق دولي في استهداف مستشفى المعمداني

مصراوي

رحبت حركة حماس بدعوة رئيس المجلس الأوروبي لتحقيق دولي باستهداف مستشفى الأهلي المعمداني.

ودعت حركة حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جريمة استهداف مستشفى المعمداني في إطار سياسة الإبادة الجماعية، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت، "قبل وأثناء قصف المستشفى المعمداني لم تطلق المقاومة أي صواريخ، ولم يفعل الاحتلال القبة الحديدية".

وأكدت حركة حماس أن صواريخ المقاومة محلية الصنع، وقدرتها التدميرية لا تسبب قتل المئات في ضربة واحدة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.