إعلان

BBC

حماس: نرحب بدعوة المجلس الأوروبي لتحقيق دولي في استهداف مستشفى المعمداني

09:27 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

حركة حماس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

رحبت حركة حماس بدعوة رئيس المجلس الأوروبي لتحقيق دولي باستهداف مستشفى الأهلي المعمداني.

ودعت حركة حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جريمة استهداف مستشفى المعمداني في إطار سياسة الإبادة الجماعية، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت، "قبل وأثناء قصف المستشفى المعمداني لم تطلق المقاومة أي صواريخ، ولم يفعل الاحتلال القبة الحديدية".

وأكدت حركة حماس أن صواريخ المقاومة محلية الصنع، وقدرتها التدميرية لا تسبب قتل المئات في ضربة واحدة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

سوق مصراوى

حماس حركة المقاومة حماس رئيس المجلس الأوروبي مستشفى المعمداني قصف المستشفى المعمداني حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الساعات القادمة خطيرة".. القطاع الصحي في غزة على وشك "الكارثة" (تقرير مدعوم بالأرقام)