أمريكا تُعلق عمل قنصليتها في مدينة أضنة التركية بسبب المظاهرات
وكالات
أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا، تعليق عمل قنصليتها في أضنة بسبب استمرار المظاهرات أمامها.
ومن جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل العمل، لتحقيق وقف إطلاق نار إنساني أولاً ومن ثم العمل على ضمان الاستقرار بشكل الدائم.
وتابع أردوغان، "أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير فعال، وفشل مرة أخرى في الاضطلاع بمسؤولياته".
وأضاف الرئيس التركي، "ندين الهجوم على مستشفى المعمداني، وهو جريمة ضد الإنسانية ويرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد شعب غزة، كما أن وسائل الإعلام العالمية دخلت سباقا لتبييض المذابح البشرية بمطبوعاتها المنحازة والمنافقة".
وأشار الرئيس التركي: "جهودنا لضمان السلام تعطلت، بسبب خطوات مثل إرسال حاملات طائرات للمنطقة وقطع المساعدات والعقاب الجماعي لسكان غزة".
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