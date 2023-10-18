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BBC

رويترز نقلًا عن مكتب نتنياهو: لن نمنع مصر من تقديم المساعدات إلى غزة

06:03 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

المساعدات إلى غزة

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله "لن نمنع مصر من تقديم الغذاء والماء والأدوية للمدنيين في جنوب غزة".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي يوافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من مصر بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاحتلال الإسرائيلي وافق على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، متابعًا " طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لإسرائيل، "أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس"، متابعًا " أعرف أنكم تتألمون وتشتاقون لرائحة أحبائكم لكنكم لم تخسروهم للأبد، كما أنّ هناك من أراد أن يكسر إرادتكم لكنه لم ينجح".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل"، مؤكدا على أنّ " أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس".

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