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BBC

بسبب تهديدات بوجود قنابل.. إخلاء السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في الأرجنتين

05:07 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

السفارة الامريكية

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية، أنه تم إخلاء السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وخرج متظاهرون إلى الشوارع في دول إسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد مئات المدنيين.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

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