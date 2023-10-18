بسبب تهديدات بوجود قنابل.. إخلاء السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في الأرجنتين
مصراوي
أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية، أنه تم إخلاء السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، بسبب تهديدات بوجود قنابل.
وخرج متظاهرون إلى الشوارع في دول إسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد مئات المدنيين.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: