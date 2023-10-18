إعلان

BBC

وزير خارجية بريطانيا يطالب بعدم التسرع في إصدار نتائج حول حادثة مستشفى المعمداني

04:45 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

جيمس كليفرلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي)

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن "العقول الهادئة يجب أن تنتصر" وإن كثيرين قفزوا لاستنتاجات بشأن انفجار مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وكتب في منشور على منصة "إكس" "فُهم ذلك على النحو الخاطئ وهو ما سُيعرض مزيداً من الأرواح للخطر"، مضيفًا "انتظروا الحقائق وانقلوها بوضوح ودقة. العقول الهادئة يجب أن تنتصر".

وقصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني بقطاع غزة مساء أمس الثلاثاء مما أدى إلى استشهاد نحو 500 شخص كانوا متواجدين بالمكان.

سوق مصراوى

جيمس كليفرلي وزير خارجية بريطانيا مستشفى المعمداني طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. جريمة حرب جديدة للاحتلال أمام أنظار العالم