وزير خارجية بريطانيا يطالب بعدم التسرع في إصدار نتائج حول حادثة مستشفى المعمداني

(بي بي سي)

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن "العقول الهادئة يجب أن تنتصر" وإن كثيرين قفزوا لاستنتاجات بشأن انفجار مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وكتب في منشور على منصة "إكس" "فُهم ذلك على النحو الخاطئ وهو ما سُيعرض مزيداً من الأرواح للخطر"، مضيفًا "انتظروا الحقائق وانقلوها بوضوح ودقة. العقول الهادئة يجب أن تنتصر".

وقصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني بقطاع غزة مساء أمس الثلاثاء مما أدى إلى استشهاد نحو 500 شخص كانوا متواجدين بالمكان.