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BBC

بايدن: تقارير البنتاجون سبب اتهامي لحماس بقصف مستشفى المعمداني

04:36 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

جو بايدن

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مصراوي


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "تعليقي بشأن مسؤولية "الطرف الآخر" عن قصف مستشفى المعمداني بغزة كان بناء على تقرير للبنتاجون"


وأعرب بايدن عن تعاطفه مع الإسرائيليين خلال اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تل أبيب اليوم الأربعاء.


واتهم الرئيس الأمريكي، حركة حماس بالوقوف وراء قصف مستشفى المعمداني التي استشهد على إثرها 500 شخص بينهم العديد من الأطفال.


وقال بايدن في كلمته خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه غضب بشدة من استهداف مستشفى المعمداني واطلع على الأدلة اللازمة وبناء عليها فإن انفجار المستشفى سببه "الطرف الآخر".


وأكد بايدن على الدعم الأمريكي لإسرائيل من خلال توفير كل ما تحتاجه للقضاء على حركة حماس التي اتهمها بارتكاب الفظائع في إسرائيل.


من جانبه ثمن نتنياهو دعم بايدن، قائلًا إن التعاون بين واشنطن وتل أبيب غير مسبوق.


وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

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