الرئيس الأمريكي: نتأكد من حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

تل أبيب - (د ب أ)



أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعاطفه مع الإسرائيليين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تل أبيب اليوم الأربعاء.

وقال بايدن: "لقد ارتكبوا شرورا وفظائع تجعل (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش، يبدو أكثر عقلانية إلى حد ما. الأمريكيون يشعرون بالحزن معكم. إنهم كذلك بالفعل".

وأكد أن "الأمريكيين يشعرون بقلق، لأننا نعلم أن هذا ليس مجالا سهلا أن تجتازوا ما يتعين عليكم القيام به".

وذكر بايدن أنه من الضرورى بالنسبة لإسرائيل "الحصول على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها"، مضيفا: "سوف نتأكد من حدوث ذلك، كما تعلمون".

وتابع: "علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن حماس لا تمثل جميع الشعب الفلسطيني، وأنها لم تجلب له سوى المعاناة".

وأضاف أن "الفلسطينيين الأبرياء، المحاصرين وسط ذلك"، يجب مساعدتهم أيضا.

وبعد لقائه بنتنياهو، يعتزم بايدن أيضا لقاء عمال الإنقاذ الإسرائيليين، والتحدث مع الأسر التي فقدت أحباء لها، أو تلك التي خطفت حماس أفرادا منها.

وكان الرئيس الأمريكي وصل إلى إسرائيل لإظهار تضامنه، بعد أن شنت حركة حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق من قطاع غزة على إسرائيل.

وهبطت طائرة بايدن في تل أبيب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتأتي الزيارة بعد يوم من قصف الاحتلال الإسرائيلي المدمر لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي راح ضحيته المئات من الأشخاص، بحسب وزارة الصحة المحلية.