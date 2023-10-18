إيران تستنكر اتهامات الاحتلال للمقاومة الفلسطينية بقصف مستشفى المعمداني
كتبت- سلمى سمير:
استنكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء اتهامات إسرائيل للمقاومة الفلسطينية بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وذلك خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وقال عبد اللهيان إن الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن تقصف المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن استهداف مستشفى المعمداني لا ينسجم مع أي منطق.
وحذر وزير الخارجية من قيام الاحتلال الإسرائيلي بممارسة إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة الوقوف الفوري إلى المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
وأكد عبد اللهيان على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعالم الإسلامي، مشددًا على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره.
وطالب عبد اللهيان بتعجيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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