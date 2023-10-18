الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3478

مصراوي



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الـ12 على التوالي إلى 3478 شهيدًا، و12065 مصابًا.



وقالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن "70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي كانوا من الأطفال والنساء والمسنين"



وأوضحت الصحة سقوط "471 شهيدا في مجزرة المستشفى المعمداني، و314 مصابًا حالة 28 منهم حرجة"



وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.



ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.