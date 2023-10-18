المستشار الألماني يلمح إلى اقتراب وصول المساعدات إلى غزة

برلين - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بحدوث تقدم في الجهود الرامية إلى توصيل مساعدات للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وفي أعقاب لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال شولتس في القاهرة اليوم إن هذه الجهود "شهدت بعض التحرك في الأيام الأخيرة"، وأعرب عن أمله في إمكانية فتح المعابر الحدودية للمهام الإنسانية قريبا.

وأضاف شولتس أن "جهود الولايات المتحدة والجهود التي بُذِلَتْ من جانبنا وجهود آخرين كثيرين أسهمت في إحياء الأمل في حدوث هذا الأمر قريبا"، وصرح بأن الناس في غزة يحتاجون إلى مياه وغذاء وأدوية.

وأوضح شولتس أن المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة ترى أنها قادرة على ضمان توصيل المساعدات "بدون أن تقع في الأيدي الخاطئة" مشيرا إلى أن هذه معلومة مهمة للغاية.

ورأى شولتس أنه ليس من المفاجئ أن ترفض كل من مصر والأردن إيواء لاجئين فلسطينيين، وقال :" سيتعين علينا توصيل المساعدات للناس في غزة"، وذكر أن المنظمات الدولية لديها خبرة في ذلك بالفعل.