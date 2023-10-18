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الصليب الأحمر: جاهزيتنا لإقامة مستشفى ميداني في غزة مرهون بموافقة إسرائيل

02:58 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الصليب الأحمر

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رام الله - (د ب أ)

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، جاهزيتها لإدخال مستشفى ميداني للعمل في قطاع غزة، ومساعدات طبية في حال سماح إسرائيل بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في مدينة رام الله مع ممثل ومدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين جان فيليب.

وحسب بيان حكومي، طالب إشتية الصليب الأحمر بالتدخل العاجل لعلاج الجرحى في قطاع غزة "الذي يعاني أكثر من 12 ألف جريح من نقص التجهيزات الطبية في المستشفيات".

وبحث إشتية مع فيليب سبل إقامة مستشفى ميداني للصليب الأحمر في قطاع غزة، داعيا في هذا السياق اللجنة الدولية إلى التحرك العاجل في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة في ظل الحصار من نقص الطواقم والمعدات "إذ لن تكون قادرة على التعامل مع هذا العدد الهائل من الجرحى".

وندد إشتية بـ"استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي يستهدف المدنيين"، محذرا من الكارثة الإنسانية المتسارعة بسبب نفاد مخزون الوقود في المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري إلى أكثر من 3300 شخص.

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