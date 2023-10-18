قيادي بحماس: مجزرة مستشفى المعمداني من أفظع الجرائم في العصر الحديث

مصراوي



قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن "مجزرة المستشفى المعمداني من أفظع المجازر التي ارتكبت في العصر الحديث"



وتابع حمدان، خلال مؤتمر صحفي لحركة حماس في بيروت بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني، "نترحم على قوافل الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة"



ولفت القيادي في حركة حماس، إلى أن "الاحتلال يقوم بإبادة جماعية بحق أهالي غزة بدعم أمريكي"



وأوضح أن "معركة طوفان الأقصى حق مشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه، شعبنا لم تنكسر إرادته في مقاومة الاحتلال وإرادته تزداد في الدفاع عن حقوقه"



وأكد أن "سياسة الاحتلال فشلت في شيطنة المقاومة واتضح اليوم حقيقة من يمارس القتل ضد المدنيين، مشيدًا بصمود شعب غزة"



وحمل القيادي في حركة حماس "الإدارة الأمريكية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن المجازر المروعة، لافتًا إلى أن الدعم السياسي والعسكري والإعلامي من الإدارة الأمريكية للاحتلال وصمة عار تلاحقهم وتكشف تعاملهم المزدوج"

ودعا حمدان إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ أهالي غزة، فضلًا عن دعوته لأونروا للقيام بمسؤولياتها القطاع.



وثمن القيادي بحركة حماس إلغاء القمة التي كان مقرر لها اليوم في الأردن بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى عمان المقررة في وقت لاحق اليوم، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة.



بدوره، أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صباح الأربعاء، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرراً انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.



وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.



ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.