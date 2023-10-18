الصحة الفلسطينية: أكثر من 3300 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

مصراوي

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، استشهد أكثر من 3300 شهيد و11 ألف مصاب حتى الآن جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 12 يومًا.

وتابعت الكيلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "الوضع الصحي في غزة كارثي والكادر الصحي غير قادر على معالجة كل المصابين"

وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية المنظمات الأممية كافة، من أجل التدخل لإيصال المساعدات الإنسانية، وفتح ممر آمن لنقل المرضى.

وسبق وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط أكثر من 800 شهيد وجريح في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.

وقال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، "نحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.