هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي هدد المعتقلين بإطلاق النار عليهم

غزة - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 750 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ اندلاع جولة القتال الحالية في غزة في السابع من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن العدد المذكور لا يشمل العمال ولا معتقلي غزة.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة الليلة الماضية وفجر اليوم طالت 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال البيان إن "عمليات التنكيل والإجرام الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية يتصاعد بشكل غير مسبوق وصل إلى حد تهديد العائلات والمعتقلين بإطلاق النار عليهم".

وأضاف أن غالبية من يتم اعتقالهم إما يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو توجيه تهم بحقهم على خلفية التحريض وتحديدا في القدس.

ولفت إلى أن "هناك صعوبات بالغة في الوصول إلى المعلومات التي تتعلق في الأسرى في الأيام الأولى على الاعتقال بسبب تفعيل الجيش الإسرائيلي لأوامر عسكرية ساهمت في ذلك".