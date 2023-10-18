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سوريا تعلن الحداد العام لـ 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني بقطاع غزّة

11:24 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

مستشفى المعمداني بعد القصف الإسرائيلي

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دمشق - (د ب أ)

أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من، اليوم الأربعاء، على "الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجرام الصهيونية الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غــزّة".

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم، "تُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

واستشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء أمس الثلاثاء، جراء مجزرة مستشفى مستشفى المعمداني التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

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