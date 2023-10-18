لأسباب إنسانية.. الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
بكين - (د ب أ)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي حديثه خلال قمة ركزت على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، دعا جوتيريش إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى " الذين تحتجزهم حماس، والذين لا يقل عددهم عن 199 شخصا، وبينهم العديد من الأجانب.
وأضاف جوتيريش أنه يتعين على إسرائيل "السماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، للاستجابة إلى الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، الذين تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى منهم".
وقال "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لتوفير الوقت والمكان الكافيين للمساعدة في تحقيق مناشدتى الاثنتين، وتخفيف المعاناة الإنسانية الشديدة التي نشهدها".
وأوضح أن "الكثير من الأرواح، ومصير المنطقة بأكملها، في وضع حرج".
ومن المتوقع أن يتوجه جوتيريش إلى القاهرة، وأن يلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم غد الخميس.
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