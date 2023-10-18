حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية على الحدود
بيروت - (د ب أ)
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع الراهب على الحدود في جنوب لبنان .
وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام " :" فجر اليوم قامت مجموعة الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال في موقع الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها".
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