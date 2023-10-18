حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية على الحدود

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع ‏الراهب على الحدود في جنوب لبنان .

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام " :" فجر اليوم قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال في موقع ‏الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها". ‏