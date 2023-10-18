تنديدًا بقصف مستشفى المعمداني.. أتراك يحاولون اقتحام قاعدة أمريكية (فيديو)



وكالات

حاول متظاهرون أتراك اقتحام قاعدة "كورجيك" الأمريكية التابعة لحلف الشمال الأطلسي في ولاية ملاطية تنديدًا بمجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة.

وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن متظاهرين حاولوا القفز على حواجز القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول في أعقاب القصف المميت على مستشفى في غزة.

🚨🚨 عاجل 🚨🚨



متظاهرون أتراك يقتحمون قاعدة كورجيك الأمريكية في ملاطية والتابعة لحلف النيتو.#مستشفى_المعمداني pic.twitter.com/3tUDuX3Qjp — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 17, 2023

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتظاهر مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة وقنصليتها بإسطنبول تنديدا بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين وقطاع غزة من قبيل "إسرائيل القاتلة اخرجي من فلسطين"، حاملين أعلام تركيا وفلسطين.

وأعرب المشاركون عن سخطهم من قصف المستشفى، بينما تخلل المظاهرة في بعض الأحيان إطلاق المحتجين التكبيرات.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

🚨عاجل🚨 #تركيا



متظاهرون يتوجهون بالمركبات نحو قاعدة كورجيك التابعة لحلف النيتو في ولاية ملاطية للتنديد بمجزرة غزة#مستشفى_المعمداني #مجزرة_المعمداني #مجزرة_مستشفى_المعمداني pic.twitter.com/N30nEwFmZl — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 17, 2023

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.