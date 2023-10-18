بايدن يبحث هاتفيًا مع نتنياهو والعاهل الأردني قصف المستشفى المعمداني بغزة
واشنطن - (بي بي سي)
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن الذي غادر واشنطن الثلاثاء متوجهًا إلى إسرائيل، تحدث هاتفيًا مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أعقاب القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع وفق السلطات المحلية أكثر من 500 قتيل.
وأضافت الرئاسة الأمريكية أن بايدن تلقى من مستشاريه للأمن القومي الذين يرافقونه على متن الطائرة الرئاسية إحاطة "في أعقاب التقارير عن وقوع خسائر بشرية فادحة" في القصف الذي طال المستشفى المعمداني.
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