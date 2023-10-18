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مجلس الأمن يبحث اليوم قصف مستشفى المعمداني في غزة

02:34 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

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نيويورك - (د ب أ)

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئا اليوم الأربعاء لبحث الهجوم الصاروخي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإمارات وروسيا هما اللتان طلبتا عقد هذا الاجتماع.

وأكدت البرازيل، رئيس مجلس الأمن حاليًا، أن المجلس سيصوت خلال الاجتماع على مشروع قرارها الخاص بالصراع.

ويدعو مشروع القرار البرازيلي إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتراجع عن دعوة إسرائيل لتهجير المدنيين من شمال القطاع.

كما يدعو مشروع القرار جميع أطراف الصراع إلى الالتزام القانون الدولي.

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