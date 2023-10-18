بايدن يعلق على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني

وكالات

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة، قائلاً، إنه يشعر بالغضب والحزن العميق.

وتابع بايدن، الذي يعتزم زيارة إسرائيل للتأكيد على تضامن بلاده مع تل أبيب، أنه وجه فريق الأمن القومي الأمريكي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما حصل بمستشفى المعمداني.

وادعى أن الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء النزاع.

وفي وقت سابق أعلن الأردن ومصر وفلسطين، عن إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة غدًا في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة بايدن.

ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل الأربعاء للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الأمريكي في طريقه بالفعل نحو إسرائيل.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.