وزير الخارجية البريطانية: تدمير المستشفى المعمداني خسارة فادحة في الأرواح

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إنه سيعمل مع حلفائه لمعرفة ما حدث بشأن قصف مستشفى المعمداني بوسط غزة وحماية المدنيين الأبرياء، حسبما ذكرت العربية.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني، أن تدمير المستشفى الأهلي خسارة فادحة في الأرواح وحماية المدنيين تأتي في المقام الأول.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.