دول الخليج تدعو المجتمع الدولي لوقف تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الرياض - (د ب أ)

دعت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات الاحتلال الإسرائيلي عقب قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن إدانته واستنكاره الشديدين لـ "القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية، مما سبب استشهاد وإصابة مئات الأعداد من المدنيين الأبرياء".

وأوضح البديوي أن "الاستهداف دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها"، مؤكداً "على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة"، داعياً "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلية".

واتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى ووصفته بالـ "مجزرة".

وقالت إن مئات الفلسطينيين قتلوا حتى اللحظة، غالبيتهم من المرضى والأطفال والنساء.

وأوضحت الوزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "كسر كل الأعراف والمواثيق والقوانين الإنسانية، وقتلوا المرضى والمواطنين المستأمنين من قصفه في كل مكان بقطاع غزة"، مناشدة دول العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية بإنقاذ الفلسطينيين مما وصفتها بـ" الإبادة المتعمدة".