مستشفى المعمداني.. ماكرون: لا شيء يبرر استهداف مدنيين
باريس - (ا ف ب)
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقصف الذي طال مستشفى في مدينة غزة مساء الثلاثاء وأوقع 500 شهيد على الأقلّ، معتبرا أن "لا شيء يمكن أن يبرر استهداف مدنيين".
وقال ماكرون في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) إنه "يجب جلاء كل ملابسات" ما حصل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، داعيًا أيضا إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع "بدون تأخير".
وأضاف أن "فرنسا تدين الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة والذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا الفلسطينيين"، مبديا تعاطفه مع ذوي الضحايا والجرحى.
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