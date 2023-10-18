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BBC

مظاهرات أمام السفارة الفرنسية في تونس احتجاجًا على قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى بغزة

02:00 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

مظاهرات أمام السفارة الفرنسية في تونس

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وكالات

تجمع مئات المتظاهرين مساء الثلاثاء أمام مقر السفارة الفرنسية في تونس احتجاجا على قصف استهدف مستشفى في مدينة غزة وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، مطالبين بطرد السفيرين الفرنسي والأمريكي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

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