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BBC

أتراك يحاولون اقتحام السفارة والقنصلية الإسرائيلية في أنقرة وإسطنبول

01:37 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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    مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة
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    مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة
  • عرض 3 صورة
    مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة
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وكالات

تظاهر مئات الأتراك، اليوم الأربعاء، أمام السفارة والقنصلية الإسرائيلية في إسطنبول وأنقرة تنديدًا بمجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة المحاصر.

وحاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام السفارة والقنصلية الإسرائيلية، ردًا على العدوان الغاشم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

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تظاهرات تركيا أنقرة السفارة الإسرائيلية مستشفى المعمداني

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