الجهاد الإسلامي تنفي مزاعم إسرائيل حول قصف المستشفى المعمداني

وكالات

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الأربعاء أن ادعاء إسرائيل أن قصف المستشفى المعمداني كان بسبب إطلاق فاشل للصواريخ ادعاء باطل.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قصف المستشفى كان نتيجة رشفة صاروخية كثيفة لحركة الجهاد الإسلامي نحو الدولة العبرية مرت في محيط المستشفى المعمداني لحظة أصابته.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.