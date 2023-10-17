بعد قصف مستشفى المعمداني.. إيران: نيران القنابل الأمريكية- الإسرائيلية ستبتلع الصهاينة قريبًا

مصراوي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن نيران القنابل الأمريكية- الإسرائيلية، التي ألقيت الليلة على الجرحى الفلسطينيين في مستشفى المعمداني بغزة، سوف تبتلع الصهاينة قريبًا"

وتابع الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، "لا يمكن لأي إنسان حر أن يصمت أمام جريمة الحرب هذه"

بدوره قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن مستشفى المعمداني لم يستهدف في الحروب السابقة.

وتابع المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن إحداثيات المستشفيات تسلم للصليب الأحمر الدولي الذي يسلمها للاحتلال الإسرائيلي

وأوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أنّه بعد قصف المستشفى المعمداني كسرت كل الخطوط الحمراء ونخشى على مستشفى الشفاء.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد العام ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن سقوط 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.

وقال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.