مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. جريمة حرب جديدة للاحتلال أمام أنظار العالم (تغطية خاصة)



قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

وأفاد مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المدنيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، انسحب من القمة التي من المقرر عقدها غدا الأربعاء في الأردن، بعد حادث قصف مستشفى المعمداني.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد العام ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وتوالت تداعيات مجزرة مستشفى المعمداني بغزة، وردود الفعل على جريمة الحرب الجديدة التي يرتكبها للاحتلال أمام أنظار العالم.. التي يرصدها مصراوي في تغطية خاصة.

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فيديوهات وصور من مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

شاهد لحظة الاستهداف









