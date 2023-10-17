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BBC

لبنان يعلن الحداد غدًا احتجاجًا على مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

11:07 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

استهداف مستشفى المعمداني

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مصراوي

أعلن لبنان الحداد العام غدًا الأربعاء في جميع أنحاء البلاد ومؤسسات الدولة، احتجاجًا على مجزرة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن سقوط 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.

وقال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

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لبنان الحداد العام مستشفى المعمداني قصف غزة

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